İran'dan uzay çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama

İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, bugün düzenlediği basın toplantısında, uzay projeleri hakkında bilgi verdi.

Salariye, ''Zafar 2 ve Paya uydularını 2024 yılı Ocak ayı başlarında fırlatılması planlıyorduk ancak bazı yaşanan sorunlar nedeniyle birkaç ay sonra yabancı bir uydu taşıyıcı roketle fırlatılacak.'' dedi.

Zafer 2'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlayacağını aktaran Salariye, ''Paya uzay aracı 16 metreye kadar yeryüzünün renkli görüntülerini yakalayabilir.'' ifadesini kullandı.

İran'ın Sistan ve Bulucistan eyaletinde inşa edilmekte olan Çabahar Uzay Üssü hakkında Salariye, ''Bu üssün şu anda yaklaşık yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Plana göre üssün ilk etabı 1404 yılı yaz sezonunda tamamlanacak.'' açıklamasını yaptı.

Salariye, yer gözlem uydusu Pars 2'nin de önümüzdeki 1404 yılında uzaya fırlatılacağını söyledi.

İranlı yetkili, ''Navak telekomünikasyon uydusunun önümüzdeki ay uzaya fırlatılacak.'' diye konuştu.

Salariye, uydu görüntülerini kontrol etmek için Selmas ve Çenaran adlı iki uzay istasyonunun inşa edileceğini kaydetti.

2004 yılının başlarında kurulan İran Uzay Kurumu, yörüngeye roket gönderme ve yerleştirme faaliyetlerini kontrol etme amacı taşıyan önemli bir devlet kurumu haline gelmiştir.