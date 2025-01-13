Ukrayna'nın hava üslerinin altyapıları imha edildi

RIA Novosti haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı bugün (Pazartesi), Ukrayna'daki özel askeri operasyonun son 24 saatteki detaylarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde çeşitli cephelerde toplamda yaklaşık 1.740 askerini kaybetti."

Açıklamada şu detaylar da yer aldı: "Ukrayna'nın hava üslerinin altyapıları, insan gücü ve askeri ekipmanın toplandığı 157 bölge başarıyla hedef alındı."

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı bir açıklamada, dün gece Ukrayna'ya ait birkaç düzine saldırı İHA'sının Rusya'nın çeşitli bölgeleri üzerinde imha edildiğini duyurmuştu.