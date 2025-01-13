Kalın, Hamas ile Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüştü

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusunda telefonda görüştü.

Kalın ile Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusundaki görüşmesinde, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konuşuldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas yetkilileri ile yapılan görüşmede, müzakerelerde katedilen mesafe ve gelinen son nokta ele alınırken, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.