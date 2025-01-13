2024'te İsrail rejiminin 37,5 milyar dolarlık bütçe açığı

Siyonist Rejim Maliye Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, rejimin 2024 yılındaki bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 6,9’una, yani 37,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Maliye Bakanlığı, bir yıl süren çok cepheli savaş ve toplu tahliyelerin ardından bütçe açığının, 2020'de COVID-19 salgınının başlamasından bu yana bir yıldaki en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Daha önce, 2024'ün başlarında bütçe açığının GSYİH'nin yüzde 6,6'sına ulaşacağı tahmin edilmişti, ancak 2024'ün sonlarına doğru bu oranın yüzde 7,7'ye yükselmesi öngörülüyor.

İsrail rejimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze'de Filistinlilere karşı kitlesel katliamlara başladı. Bu saldırılarda şimdiye kadar 156 binden fazla kişi şehit olmuş veya yaralanmıştır.