Fidan'ın Azerbaycan temasları sürüyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarını sürdürüyor.

Fidan, Dışişleri Bakanlığında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji konularının ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan görüşmede, iki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılabilecek adımlar ile kültür, turizm, sağlık, eğitim ve tarım alanları başta olmak üzere, tüm alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmaların ele alınması planlanıyor.

Fidan'ın, mevkidaşı Bayramov'la ayrıca Azerbaycan-Ermenistan barış süreci başta olmak üzere, Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler gibi yakın bölgedeki meseleler ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Hakan Fidan ayrıca gittiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmişti.