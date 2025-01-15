Irakçi'den ''İran-Rusya anlaşması''na dair önemli açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından imzalanacak anlaşma hakkında Sputnik için bir makale yazan Abbas Irakçi, "İran ve Rusya arasında yapılacak 20 yıllık anlaşma, sadece siyasi bir belge değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir yol haritası. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki tüm işbirliği boyutlarını kapsıyor." dedi.

Bakan Irakçi, anlaşmanın ana alanlarının ekonomi, bilim-teknoloji, kültür, turizm ve insani bağların pekiştirilmesi olduğunun altını çizdi.

Anlaşmanın önemli boyutlarından birinin güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirmesi olduğunu kaydeden Irakçi, "İran ve Rusya, terörle ve aşırıcılıkla mücadelede değerli deneyimlere sahip. Bölgesel ve küresel istikrarın güçlendirilmesini amaçlayan bu ortaklık, yalnızca iki ülkenin çıkarlarına değil, aynı zamanda tüm dünyada barış çıkarlarına da uygundur" ifadelerini kullandı.

Rusya ve İran'ın savunma alanındaki işbirliğinin kimseyi tehdit etmediğini, aksine ortak güvenliği güçlendirdiğini belirten Dışişleri Bakanı, "Bazı medya kuruluşlarının iddialarının aksine, bu işbirliği tehdit amacı değil, ortak güvenliği güçlendirme ve insani değerleri koruma amacı taşıyor." diye konuştu.