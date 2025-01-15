Hamas'tan Gazze ateşkesi ile ilgili açıklama

İslami Direniş Hareketi Hamas, yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşması, Filistin halkının inanılmaz direnişinin ve Gazze Şeridi'nde son 15 aydır verdiğimiz kahramanca mücadelenin sonucudur." denildi.

Açıklamada,ayrıca "Gazze'deki bu ateşkes anlaşması ve savaşın sona ermesi, halkımız, direniş, İslam ümmeti ve dünyadaki özgürlük arayanlar için bir başarı olarak değerlendirilmekte ve halkın hedeflerine ulaşmak ve özgürlüğe ve vatana dönü için düşmana karşı mücadelede bir dönüm noktasıdır"ifadesine yer verildi.