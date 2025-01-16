Pezeşkiyan, Tacikistan’da resmi törenle karşılandı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Liderlerin, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Tacikistan ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

Tacikistan'a hareketinden önce seyahat amacı hakkında açıklamada bulunan Pezeşkiyan, ''Tacikistan ve Rusya ile ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Tacikistan ile tarım, madencilik, ticaret ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek üzere görüşmelerde bulunacağız.'' dedi.