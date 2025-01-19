Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 77 kişi öldü

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Müdürü Abdullahi Baba-Arah, yerel televizyona yaptığı açıklamada, Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini duyurdu.
Baba-Arah, patlamada 25 kişinin de yaralandığını belirterek, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.
Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda dün yüklü tanker aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Yöre halkının devrilen araçtaki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.
yorumunuz