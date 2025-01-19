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19 Oca 2025 09:34

Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 77 kişi öldü

Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 77 kişi öldü

Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Müdürü Abdullahi Baba-Arah, yerel televizyona yaptığı açıklamada, Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini duyurdu.

Baba-Arah, patlamada 25 kişinin de yaralandığını belirterek, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda dün yüklü tanker aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Yöre halkının devrilen araçtaki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.

News ID 1923572

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