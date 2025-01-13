Nijerya ordusu ''yanlışlıkla'' 16 sivili öldürdü

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde en az 16 sivil, ordunun gerçekleştirdiği bir hava saldırısında hayatını kaybetti.

Bölge sakinleri yerel medyaya yaptıkları açıklamada ölenlerin siviller olduğunu belirtti.

Saldırıların Zurmi ve Maradun bölgelerindeki "silahlı çeteleri" hedef aldığı belirtilirken eyalet valisi Dauda Lawal halka başsağlığı diledi.

Ordu, “bölgedeki köyleri terörize eden haydutlara kesin bir darbe” indirdiğini söylediği hava saldırılarını gerçekleştirdiğini kabul etti.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) sivil kayıplara ilişkin raporların incelendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Operasyon çok sayıda çete üyesini başarılı bir şekilde ortadan kaldırmış ve kaçırılan bazı kurbanların kurtarılmasını sağlamış olsa da, hava kuvvetleri operasyon sırasında sivillerin hayatını kaybettiğine dair haberleri ciddi bir endişeyle karşılamaktadır” denildi.

Devam etmekte olan “kapsamlı bir soruşturmanın” konunun aslını ortaya çıkaracağını ve bunun “kamuoyunu bilgilendirmek ve rahatlatmak için açıklanacağını” belirtti.