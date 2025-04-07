Nijerya'da silahlı çeteler köyleri bastı

Timeturk'un haberine göre, saldırılarda en az 19 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi ise kaçırıldı. Olayların arkasında, hükümet tarafından terörist grup olarak tanımlanan Lakurawa çetesi olduğu belirtiliyor. Uzun süredir ülkede etkin olan silahlı çeteler, güvenliği tehdit etmeye devam ediyor.

Kebbi eyaletinde yerel güvenlik güçlerine saldırdılar

Kebbi eyaletinde etkili olan Lakurawa silahlı grubu, Augie bölgesinde yerel güvenlik güçlerine yönelik kanlı bir saldırı düzenledi. Bölge yetkilisi Malam İbrahim, yaptığı açıklamada, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de yaralandığını vurguladı. Bu bölgede sivillerin ve yerel milislerin hedef alındığı saldırının ardından bölgedeki gerilim tırmandı.

Polis doğruladı: Soruşturma başlatıldı, güvenlik güçleri sevk edildi

Kebbi Eyalet Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar, yaptığı açıklamada, "Saldırı sonrası güvenlik güçleri derhal bölgeye yönlendirildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı" dedi. Polis, saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için kapsamlı bir operasyon planladıklarını bildirdi. Bölge halkı ise güvenliğin zayıf olduğunu ve yardım çağrılarının cevapsız kaldığını belirtti.

Katsina’da 56 kişi kaçırıldı, 6 kişi öldürüldü

Saldırıların bir diğer adresi ise Katsina eyaletinin Dandume bölgesi oldu. Silahlı çete üyeleri, buradaki sivillere saldırarak 6 kişiyi öldürdü ve tam 56 kişiyi kaçırdı. Kaçırılan fertlerin durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamazken, güvenlik birimleri kaçırılanların izini sürüyor.

Lakurawa terör listesinde: ocak ayında resmi olarak açıklandı

Saldırıların faili olarak gösterilen Lakurawa silahlı grubu, Nijerya yönetimi tarafından 2025 yılı Ocak ayında resmen terör örgütü olarak ilan edildi. Bu grup, geçmişte de birçok kaçırma ve saldırı eylemiyle gündeme gelmişti. Özellikle kırsal bölgelerdeki yerleşimlere saldırarak sivilleri hedef alan Lakurawa, bölge halkı üzerinde korku salıyor.

Nijerya’da güvenlik krizi derinleşiyor

Nijerya, son yıllarda sadece Boko Haram ve ISWAP gibi büyük terör örgütleriyle değil, aynı zamanda silahlı çetelerle de mücadele ediyor. Bu çeteler, genellikle köyleri basıyor, sivilleri kaçırıyor ve fidye talep ediyor. Uzmanlar, hükümetin güvenlik politikalarının yetersiz kaldığını, özellikle kırsal kesimlerin korunmasında ciddi açıklar bulunduğunu belirtiyor.

Yerel halk korku içinde: “Devlet yok gibi”

Saldırılardan etkilenen bölgelerdeki halk, devletin yokluğu nedeniyle kendilerini çaresiz hissediyor. Bir köylü, yerel basına yaptığı açıklamada, "Silah seslerini duyduk ama yardım edecek kimse yoktu. Devlet burada yok gibiydi" ifadelerini kullandı. Halk, artık kendi güvenliğini sağlamak için silahlanmaya başlarken, bu durum bölgede daha büyük çatışmaların sinyalini veriyor.

Ulusal ve uluslararası çağrılar artıyor

İnsan hakları örgütleri ve uluslararası toplum, Nijerya hükümetine çağrı yaparak, kırsal bölgelerdeki güvenlik açığının acilen giderilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle kaçırılan 56 kişinin akıbeti büyük merak konusu olurken, olay dünya medyasında da geniş yer buldu.