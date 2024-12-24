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24 Ara 2024 15:51

Nijerya'da silahlı saldırı: 15 kişi öldü

Nijerya'da silahlı saldırı: 15 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Irigwe Bölge Gençler Birliği Genel Sekreteri Sam Jugo, yaptığı yazılı açıklamada, Plateau eyaletine bağlı Riyom bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Jugo, saldırıda aralarında 1 yaşında bebeğin de bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının sorumlusunun henüz bilinmediğini aktaran Jugo, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyo

News ID 1922813

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