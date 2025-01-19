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19 Oca 2025 14:00

TSK'dan Suriye sınırına sevkiyat

TSK'dan Suriye sınırına sevkiyat

Şanlıurfa'nın Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin karşısında yer alan Suruç ilçesine zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kenti sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçene bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nden geçen askeri konvoy, sınır hattına doğru ilerledi.

News ID 1923586

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