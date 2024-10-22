Bu ay İran takviminde neler var?

İran’da Hicri Şemsi takviminde 22 Ekim ve 21 Kasım arası Aban ayı olarak geçiyor. Bu ay İran tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

İşte Aban (22 Ekim ve 21 Kasım arası) ayının önemli günleri:

8 Aban (29 Ekim): Kutsal savunma döneminde şehit düşen Muhammed Hüseyin Fehmide’nin şehadet yıldönümü ve Gençlik günü

13 Aban (3 Kasım): ABD'nin casusuluk merkezinin İmam Humeyni'nin (r.a) izinde olan öğrenciler tarafından ele geçirilmesi olayının yıldönümü/ Öğrenciler günü

17 Aban (7 Kasım): H.z Zeynep’in (sa) doğum günü/ Hemşireler günü

20 Aban (10 Kasım): Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü

24 Aban (14 Kasım): Kitap ve kitap okuma günü/Allame Tabatabi’nin anma günü

25 Aban (15 Kasım): H.z Fatma’nın (sa) şehadet yıldönümü