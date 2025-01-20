İran, Pakistan'ın düzenleyeceği deniz tatbikatına katılacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Tümgeneral Bakıri, ''İran ve Pakistan askeri heyetleri arasında yapılan toplantıda sınır güvenliği ve teröristlere karşı mücadele gibi konular etraflıca ele alındı, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutlardaki gelişimi incelendi. Başta Afganistan olmak üzere bölge hakkında detaylı bir görüşme yapıldı.'' dedi.

Tümgeneral Bakıri, ''İran, Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası deniz tatbikatına katılacak.'' ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Tümgeneral Bakıri, ''Terörizm, İran ve Pakistan için ortak bir sorundur ve iki ülkenin buna karşı koordineli ve etkili önlemler alması lazım.'' diye konuştu.

Tümgeneral Muhammed Bakıri ve beraberindeki askeri heyet dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmişti.

İslamabad Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Tümgeneral Bakıri, İran ve Pakistan’ın ortak sınırlarını dostluk ve ekonomi merkezi haline getirmek için çalıştığını belirtmişti.

Batı ve Güney Asya'nın kritik bölgesinin iki büyük İslam ülkesi olan İran ve Pakistan'ın birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak tutumlar izlediğine dikkati çeken Tümgeneral Bakıri, ''Bu ziyaretin amacı iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve ekonomik işbirliğini geliştirip derinleştirmektir.’’ demişti.