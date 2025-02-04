İran'ın Cevşen füzesi temsili düşman hedefini başarıyla vurdu

İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetlerinin "İktidar-1403" adlı tatbikatının ikinci aşamasında, Cevşen orta irtifa hava savunma sistemi hedefini başarıyla vurdu.

İktidar-1403 hava savunma tatbikatının ikinci aşamasında, düşman unsurları tarafından gerçekleştirilen simüle edilmiş hava saldırıları tespit edildi. Radar sistemleri tarafından belirlenen hedefler, ülkenin entegre hava savunma ağı tarafından Cevşen füze sistemine yönlendirildi.

Sistem, verilen hedefi başarıyla imha ederek tatbikatta etkinliğini kanıtladı. Tatbikat kapsamında, İran'ın hava savunma yeteneklerinin geliştirilmesi ve operasyonel hazırlığın artırılması amaçlanıyor.

Bu tatbikatta farklı türlerden füze, topçu, radar, ses-elektronik ve sinyal sistemleri misyon yapacak.