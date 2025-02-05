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5 Şub 2025 14:05

İran'ın Baver-373 hava savunma sistemi temsili düşman hedefini vurdu

İran'ın Baver-373 hava savunma sistemi temsili düşman hedefini vurdu

İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetlerinin "İktidar-1403" adlı tatbikatının son aşamasında yerli ve uzun menzilli stratejik hava savunma sistemi Baver-373'ü başarılı bir şekilde test etti.

İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetlerinin "İktidar-1403" adlı tatbikatının son aşamasında yerli ve uzun menzilli stratejik Baver-373 hava savunma sistemi temsili düşman hedefini vurdu.

Tatbikat kapsamında, düşman hava unsurlarının Kebir Çölü bölgesine saldırı gerçekleştirdiği senaryosunda Baver-373, hedefe başarılı bir şekilde angaje olarak tehdit unsurlarını imha etti.

Tatbikatın en dikkat çekici unsurlarından biri, S-300 ve Baver-373 hava savunma sistemlerinin eş zamanlı kullanılması ve yüksek irtifadaki hedeflere karşı ortak operasyon kabiliyetinin test edilmesi oldu.

News ID 1924094

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