İran'ın Baver-373 hava savunma sistemi temsili düşman hedefini vurdu

İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetlerinin "İktidar-1403" adlı tatbikatının son aşamasında yerli ve uzun menzilli stratejik Baver-373 hava savunma sistemi temsili düşman hedefini vurdu.

Tatbikat kapsamında, düşman hava unsurlarının Kebir Çölü bölgesine saldırı gerçekleştirdiği senaryosunda Baver-373, hedefe başarılı bir şekilde angaje olarak tehdit unsurlarını imha etti.

Tatbikatın en dikkat çekici unsurlarından biri, S-300 ve Baver-373 hava savunma sistemlerinin eş zamanlı kullanılması ve yüksek irtifadaki hedeflere karşı ortak operasyon kabiliyetinin test edilmesi oldu.