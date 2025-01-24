  1. İran
24 Oca 2025 09:36

Devrim Muhafızları deniz tatbikatı yapacak

Devrim Muhafızları deniz tatbikatı yapacak

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İran'ın güneyindeki Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda deniz tatbikatı düzenleyecek.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri bugün Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda deniz tatbikatı düzenleyecek.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri, bu tatbikatın mesajının komşu ülkelere barış ve dostluk, ayrıca bölge dışı güçlerin herhangi bir saldırısına karşı koyma olduğunu belirterek, “Bu tatbikat, bölgedeki güvenliği sağlama konusundaki yeteneğimizi göstermektedir” dedi.

Amiral Tengsiri tatbikatta hızlı tekneler, karadan denize füzeler ve yüzeyden yüzeye füzeler gibi yeni ekipmanların kullanılacağını duyurdu.

News ID 1923733

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