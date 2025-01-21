İran her zaman insani ilkelere bağlı kalmıştır

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garipabadi, Cenevre Sözleşmeleri'nin kabulünün 75. yılı anma töreninde, sivil halkın korunmasının kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Garipabadi, devletlerin uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyumu sağlamak için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Garipabadi, dört Cenevre sözleşmesinin savaşlar ve çatışmalar sırasında toplumların ihtiyaçlarına yanıt olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman insani ilkelere sadık kaldığını vurguladı.

Garipabadi, Birleşmiş Milletler'in insancıl haklara saygı konusunda önemli bir rolü olduğunu ve ülkelerin bu bağlamda daha fazla adım atması gerektiğini söyledi.

İran'ın her zaman insancıl ilkelere bağlı kaldığına ve bunları ihlal etmenin küresel istikrarı olumsuz etkilediğini inandığına vurgu yapan Garipabadi, “Bu sözleşmelerin uygulanmasının küresel düzeyde izleme mekanizmalarının ve ihlallere müdahalenin güçlendirilmesini gerektirdiğine inanıyoruz” dedi.