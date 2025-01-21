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21 Oca 2025 19:48

14. hükümette atanan kadın yetkililer (+İnfografik)

14. hükümette atanan kadın yetkililer (+İnfografik)

Onördüncü hükümet, kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasını sağlamak için önemli adımlar atıyor. Şu ana kadar, hükümet ve çeşitli bakanlıklarda 100’ün üzerinde kadın, daha önce görülmemiş bir şekilde önemli görevlere atandı.

İran'da, ondördüncü hükümet, kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasını sağlamak için önemli adımlar atıyor. Şu ana kadar, hükümet ve çeşitli bakanlıklarda 100’ün üzerinde kadın, daha önce görülmemiş bir şekilde önemli görevlere atandı.

Bu atamalar, hükümetin cinsiyet eşitliği ve kadınların toplumda daha fazla temsil edilmesi yönündeki kararlılığını ortaya koyuyor.

Yeni atamalarla birlikte, kadınlar artık sadece politika belirlemekle kalmayıp, aynı zamanda ülkenin farklı sektörlerinde etkin bir rol üstleniyorlar. Bu gelişmeler, kadınların kamu yönetimindeki etkisini artırmayı hedefleyen politikaların başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini gösteriyor.

İşte kadınların 14. hükümette atandığı görevler:

14. hükümette atanan kadın yetkililer (+İnfografik)

News ID 1923649

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