14. hükümette atanan kadın yetkililer (+İnfografik)

İran'da, ondördüncü hükümet, kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasını sağlamak için önemli adımlar atıyor. Şu ana kadar, hükümet ve çeşitli bakanlıklarda 100’ün üzerinde kadın, daha önce görülmemiş bir şekilde önemli görevlere atandı.

Bu atamalar, hükümetin cinsiyet eşitliği ve kadınların toplumda daha fazla temsil edilmesi yönündeki kararlılığını ortaya koyuyor.

Yeni atamalarla birlikte, kadınlar artık sadece politika belirlemekle kalmayıp, aynı zamanda ülkenin farklı sektörlerinde etkin bir rol üstleniyorlar. Bu gelişmeler, kadınların kamu yönetimindeki etkisini artırmayı hedefleyen politikaların başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini gösteriyor.

İşte kadınların 14. hükümette atandığı görevler: