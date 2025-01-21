Özgür Özel, yangının çıktığı kayak merkezine gidecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki bir kayak merkezinde en az 10 kişinin öldüğü yangınla ilgili olarak "Sayı artıyor, tablo çok vahim" açıklaması yaptı. Özel, "ilgili bakanlardan üzücü haberler alınacağını" belirtti.

Grup toplantısını iptal eden Özel, ilk önce adliyeye sevk edilen Zafer Partisi Ümit Özdağ için Çağlayan Adliyesi'ne gideceğini, oradan da Bolu'yu ziyaret edeceğini belirtti.

Özel, "Bugün yasın günüdür, orada yaşanan büyük felaketin de sorumluları var, hepsinin konuşulacağı günler, saatler gelecek." dedi.

Bolu Kartalkaya'da otel yangını

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken müşteriler de tahliye edilmeye çalışılıyor. Geniş çaplı yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı öğrenildi.