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22 Oca 2025 10:17

Kartalkaya faciasında yayın yasağı kalktı

Kartalkaya faciasında yayın yasağı kalktı

RTÜRK Baikanı Ebubekir Şahin Şahin, "Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin öldüğü faciada yayın yasağı kalktı" dedi.

RTÜRK Baikanı Ebubekir Şahin Şahin:

Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine,

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı, kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.

Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyoruz.

News ID 1923680

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