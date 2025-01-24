Kartalkaya yangını soruşturmasında yeni gelişme

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 12’ye çıktı. Yetkililer, otel sahibi, müdürü ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında İstanbul’da yakalanan Ali B. isimli şahsın, sağlık kontrollerinin ardından jandarma eşliğinde Bolu’ya götürüleceği öğrenildi. Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin sorumluluk derecelerinin ve ihmallerinin detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, faciaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü ve şu ana kadar toplam 12 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Ayrıca yangının çıkış nedeni ve ihmallerin olup olmadığı konusundaki teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine dair teknik ekiplerin detaylı incelemelerde bulunduğunu açıkladı. Oteldeki yangın güvenliği tedbirlerinin yeterli olup olmadığı ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı da mercek altına alındı.

Olay sırasında otelde bulunan bazı görgü tanıkları da ifadelerine başvurulan isimler arasında yer aldı. Tanıkların, yangının çıkış anı ve sonrasındaki gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdiği öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, delil ve ifade değerlendirmelerinin ardından yeni gözaltıların olabileceğini belirtti. Yangının neden olduğu büyük can kaybı nedeniyle adli sürecin en ince ayrıntısına kadar inceleneceği vurgulandı.

Kaynak: bolugündem