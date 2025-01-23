Türkiye'de Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Türk medyasında yer alan haberlere göre serbest piyasada dolar bugün (23 Ocak 2025) saat 09:30 itibariyle 35.6456 TL’den alınıp 35.6629 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.03 yükselişle başladı. Euro 37.1110 TL’den alınıp 37.2135 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.21. Sterlin 44.0342 TL’den işlem görüyor.



Öte yandan dün dolar en yüksek 35.6597 TL'yi en düşük 35.6142 TL'yi görerek günü 35.6508 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 37.3074 TL’den, en düşük 37.0458 TL’den işlem görürken günü 37.1334 TL olarak kapattı.