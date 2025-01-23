  1. Türkiye
23 Oca 2025 15:18

Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından boşalan başkanlık koltuğuna geçici olarak Ömer Rasim Şişman getirildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından boşalan başkanlık koltuğu için bugün seçim yapıldı.

Beşiktaş Belediye Meclis üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili seçildi.

News ID 1923725

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler