Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından boşalan başkanlık koltuğu için bugün seçim yapıldı.
Beşiktaş Belediye Meclis üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili seçildi.
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından boşalan başkanlık koltuğuna geçici olarak Ömer Rasim Şişman getirildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından boşalan başkanlık koltuğu için bugün seçim yapıldı.
Beşiktaş Belediye Meclis üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili seçildi.
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