Ben-Gvir: Gazze görüntüleri İsrail'in yenilgisi gösteriyor

El-Cezire'nin aktardığına göre, Siyonist rejime ait bir radyo istasyonu, bugün yerel saatle sabah 09.00’da Selahaddin güzergahı üzerinden mültecilerin araçlarına geçiş izni verileceğini duyurdu.

Habere göre, mültecilerin araçları, bir Amerikan özel şirketi tarafından yapılan güvenlik kontrollerinden sonra Kuzey Gazze Şeridi'ne giriş yapabilecek.

Bu bağlamda, Siyonist rejimin 7. televizyon kanalı, istifa eden bakan Itamar Ben-Gvir'in açıklamalarına yer verdi. Ben-Gvir, Gazze'nin kuzeyine dönüşün, Hamas için bir zaferin göstergesi olduğunu ve bu dönüşlerin, yasa dışı bir anlaşmanın utanç verici bir parçası olduğunu belirtti.

Ben-Gvir sözlerine şöyle devam etti: "Bu, mutlak bir zafer değil, teslimiyet ve mutlak bir yenilgidir. Savaşçılarımız sahada bulunup hayatlarını kaybettiler, ancak bu görüntülerin yayılmasına izin verilmemeliydi. Tekrar savaşa dönmeliyiz."

Aynı zamanda Siyonist rejim radyosu, Hamas'ın istediği her şeyi elde ettiğini ifade eden bir rapor yayınladı. Raporda, Hamas'ın Kuzey Gazze Şeridi üzerinde tam kontrol sağladığı ve Filistinli vatandaşların bu bölgeye geri dönmesiyle birlikte bölgenin yeniden nüfusla dolacağı belirtildi.

Rapora göre, Siyonist rejim ilk anlaşma aşamasından sonra Gazze'nin kuzeyinde savaşa dönmek istese bile, bu kadar yoğun nüfuslu bir bölgede savaşa geri dönmek neredeyse imkansız olacak.