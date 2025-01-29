Rusya Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, uçak kazası nedeniyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yevdokimov'a son dönemde Rus basınında ve Rusya'daki bazı resmi çevrelerde Azerbaycan'ı hedef alan dezenformasyon içerikli makale ve röportajların yayınlanmasının anlaşmazlıklara yol açtığının aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, uçak kazasına ilişkin ön inceleme sonuçlarının belli olduğu ve nihai soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Geçtiğimiz hafta, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında meydana gelen kazayı ele almış ve resmi soruşturmanın tamamlanmasının önemine vurgu yapmıştı. Görüşmede, Rus tarafı Azerbaycan basınında Rusya aleyhine yapılan haberlerden ve Bakü’deki Rus Kültür Merkezi’ne yönelik suçlamalardan rahatsızlığını dile getirdi.

Azerbaycan Havayolları’na ait “Embraer 190” tipi uçak, 25 Aralık 2024’te Bakü’den Çeçenistan’ın Grozni kentine giderken Aktau şehri yakınlarında düştü. Kazada 7’si Rus vatandaşı olmak üzere 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi kurtarıldı.

