Afganistan'la su ve göçmen konularında görüşmelerimiz sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi Afganistan, önemli bir komşu ülkemizdir ve iki ülke arasındaki ilişkilerde birçok mesele ve önemli ulusal çıkarlarımız söz konusudur." dedi.

Irakçi, su meselesine değinerek, "Afgan yetkililerinin açıklamalarında da bu konu yer alıyor. Afganistan hükümeti, İran'ın bu konudaki hakkını tanıyor ve bunu sadece iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde değil, aynı zamanda dini ve insani bir görev olarak da görüyor. Elbette kuraklık ve su kıtlığı söz konusu, ancak anlaşmada bu durumu düzenleyen mekanizmalar öngörülmüştür." dedi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, "Afganistan ile görüşmelerimiz devam ediyor ve incelemelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardık. Umarız bu yıl böyle bir sorunla karşılaşmayız." ifadelerini kullandı.

Göçmenler Konusu

Irakçi, Afganistan hükümetinin yasa dışı göçmenlerin ülkelerine geri dönmesi gerektiğini kabul ettiğini ancak bunun planlı bir şekilde gerçekleştirilmesini istediğini belirtti.

Irakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakereler hakkında herhangi bir mesaj gönderip göndermediği sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi: "Herhangi bir belirli mesaj alınıp gönderilmedi, bu konular medya organlarında gündeme getiriliyor. Avrupa ile görüşmelerimiz sürüyor ve karşı tarafın tutumlarını bekliyoruz. Eğer ülke içinde müzakere edilmesi gerektiği yönünde bir karar alınırsa, bu müzakereler eşit şartlarda gerçekleşir. Ancak şu anda böyle bir karar yok. Daha önce bir anlaşmaya varılmıştı ancak onlar bu anlaşmayı bozdu. Şu an temel, güvensizlik üzerinedir ve bu güven sadece güzel sözlerle sağlanamaz, eylemlerle kanıtlanması gerekir."