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1 Şub 2025 21:19

İran'ın yeni yeraltı "Füze Kenti" tanıtıldı (+video)

İran'ın yeni yeraltı "Füze Kenti" tanıtıldı (+video)

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin yer altındaki ''Füze Kenti'' tanıtıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin İran'ın güney kıyısında inşa edilen yeni yeraltı ''Füze Kenti'' tanıtıldı.

Fecr Günleri nedeniyle (İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü) düzenlenen tanıtım törenine Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri katıldı.

İran yeni seyir füzesini tanıttı

Tören sırasında İran'ın en yeni gemisavar seyir füzesi ''Kadir-360'' görücüye çıkarıldı.

Son günlerde Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin yer altındaki stratejik üssü tanıtılmıştı.

News ID 1923973

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