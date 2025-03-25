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25 Mar 2025 21:21

İran Devrim Muhafızları'nın yeni ''Füze Kenti'' tanıtıldı (+Video)

İran Devrim Muhafızları'nın yeni ''Füze Kenti'' tanıtıldı (+Video)

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri, bitmek bilmeyen tünellere sahip yeni bir füze kentini açığa çıkardı.

Hac Kasım, Kadir-H, Seccil, İmad ve daha birçok nokta atışı yapabilen binlerce füzenin yuvası olan İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yeni füze kenti tanıtıldı.

İran Devrim Muhafızları'nın yeni ''Füze Kenti'' tanıtıldı (+Video)

İran'ın stratejik füze kapasitesinin hızla arttığını vurgulayan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, “Tüm boyutlarıyla, Gerçek Vaat 2'nin on katı güce ulaşmak için gerekli unsurlar oluşturuluyor. Büyüme hızımız, düşman cephesindeki zayıflıkların giderilme hızından çok daha yüksek." ifadelerini kullandı.

News ID 1925535

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