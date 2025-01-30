Kur'an yakan Salwan Momika öldürüldü

İsveç basınına göre Kur'an-ı Kerim'i defalarca yakan 38 yaşındaki Salwan Momika dün gece Stokholm'ün güneyindeki Swedertalia semtindeki evinde vurularak öldürüldü.

Stockholm polisi basın sözcüsü Daniel Wikdahl İsveç basınına verdiği demeçte, evin içinde ve etrafında detaylı arama yaptıklarını kaydetti. Emniyet Teşkilatı basın sözcüsü Gabriel Wernstedt de İsveç Polis Teşkilatı ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

Momika, 28 Haziran 2023 Çarşamba günü, Kurban Bayramının birinci gününde Stockholm'de bir Kuran-ı Kerimi yakmıştı.

Momika, daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerimi yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerimi yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti. Momika son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde Siyonist rejime destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağını yakmıştı.