Şehit Nasrullah'ın düşüncesi yaşayacak

Lübnan Hizbullah Hareketi Eski Genel Sekreteri Şehit Hasan Nasrullah’ın kızı Zeynep Nasrullah, Irak merkezli Nuceba kanalına yaptığı açıklamada, bir kez daha babasının hayatta olduğuna dair ortaya atılan iddiaları reddederek, babasının kutsal cenazesini gördüğünü belirtti.

Zeynep Nasrullah, şehit Nasrullah’ın tüm İslam ümmetinin babası olduğunu ve hatta çocukların bile ona karşı büyük bir sevgiyle dolu olduklarını ifade etti.

Zeynep Nasrullah, babasının fedakarlıklarının boşa gitmediğini ve Lübnanlıların topraklarını özgürleştirdiğini gördüğünü belirtti.

Şehit Nasrullah’ın kızı, Lübnan direnişi ve Hizbullah'ın mevcut liderliğinin, babasının izlediği yöntemle daha da uyumlu hale geldiğini ifade etti.

Zeynep Nasrullah, Seyyid Hasan Nasrullah'ın düşüncelerinin Lübnan'da, Irak'ta, İran'da, Suriye'de, Yemen'de ve Filistin'de yaşamaya devam edeceğini söyledi.