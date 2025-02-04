Sürgün edilen Filistinli esirler nereye gidiyor?

El-Cezire'nin aktardığına göre, Hamas Hareketi Şehitler ve Esirler Ofisi Medya Sorumlusu Nahid el-Fahuri, siyonist rejim hapishanelerinden serbest bırakılan ve ateşkes anlaşması gereği Filistin topraklarından sürgün edilmek zorunda kalan esirlerin akıbetine dair açıklamalarda bulundu.

El-Fahuri, şimdiye kadar 79 Filistinli esirin işgal altındaki Filistin'den çıkarılarak Mısır'a giriş yaptığını belirtti.

Şu anda Mısır’da bulunan el-Fahuri, bu esirlerin bir kısmının Mısır’da kalacağını, diğerlerinin ise esir takas süreçlerine göre belirlenen nihai sayıya bağlı olarak farklı ülkelere gönderileceğini ifade etti.

El-Fahuri, bazı esirlerin farklı ülkelere yerleştirilmesi için düzenlemeler yapıldığını belirterek, 15 kişinin salı günü Türkiye’ye gideceğini, ilerleyen süreçte ise 15 kişinin Pakistan’a yerleşeceğini ve Pakistan'ın bu kişileri kabul ettiğini söyledi.

Hamas yetkilisi ayrıca, hareketin Filistinli esirler konusunda diğer ülkelerin tutumlarını beklediğini vurguladı. Cezayir, belirli bir grup esiri kabul etmek için ön onay verdi, ancak Tunus, Filistinli esirleri topraklarına kabul etmeyi reddetti.