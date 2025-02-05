Hamas: Gazze halkı zorunlu göçe karşı direnecek

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, Amerikan yetkililerinin Filistin halkının Gazze’den zorla göç ettirilmesi yönündeki açıklamalarını “tehlikeli” olarak nitelendirerek, bunun Filistin davasını ortadan kaldırmaya yönelik umutsuz bir girişim olduğunu belirtti.

El-Kanu, 15 aydır dünyanın en güçlü ordularından birine karşı direnen Gazze halkının, vatanına bağlı kalacağını ve hiçbir şekilde zorunlu göçe boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin Gazze'nin dışına gönderilmesi gibi tartışmalı planını kınadı.

İzzet er-Reşak, Trump'ın açıklamalarının ırkçı ve Filistin halkının vazgeçilmez haklarını ihlal etmeye yönelik açık bir girişim olduğunu belirtti.

Hamas yetkilisi, “15 ay boyunca bombardıman altında kalan Gazze halkı, düşmanın onları yerinden etme planlarını boşa çıkarmış ve kendi topraklarında dimdik ayaktadır. Onları bu topraklardan sökmek için sunulan hiçbir planı kabul etmeyecektir” dedi.