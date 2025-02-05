Pezeşkiyan'dan Trump'ın İran iddiasına yanıt

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün Enerji Bakanlığı'nda düzenlenen toplu proje açılış töreninde yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın “Tahran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme" politikası hakkında, ''Amerikalılar her şeyin petrole bağlı olduğunu düşündüğü için petrol ihracatımızı durdurmak istiyor. Yaptırımları etkisiz hale getirmenin birçok yolu var.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

Donald Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu ileri sürdü.

Trump, “İran nükleer silaha sahip olamaz. İran, bu silaha ulaşmaya çok yakın. İran’ın diğer ülkelere petrol satmasını engelleme hakkına sahibiz.” iddialarında bulundu.

Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "maksimum baskı" politikasına başvurmuştu.

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo o dönemde Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.