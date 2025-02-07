Irakçi, Vatikan Dışişleri Bakanı ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Vatikan Dışişleri Bakanı Başpiskopos Richard Gallager telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Irakçi, İran ile Vatikan arasındaki uzun yıllardır devam eden iyi ilişkilere değinerek, iki taraf arasındaki dini diyalog ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Yakın etkileşimlerle din mensupları arasındaki karşılıklı anlayışı artıracağına inandıklarını anlatan Irakçi, İbrahimi dinlerin ortak öğretilerinin dünyada barış ve adaletin sağlanmasına yardımcı olmasını umdu.

Gallager de İran'ın ikili ilişkileri sürdürme ve genişletme konusundaki yapıcı yaklaşımını takdir ederek, dünyada barışı korumak ve adaleti yaymak için küresel çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.