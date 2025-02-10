İran ve Gambiya dışişleri bakanları Gazze'yi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürüten Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile telefonda görüştü.

Görüşmede işgal altındaki Filistin ve Gazze'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Irakçi bu telefon görüşmesinde, ABD-İsrail işbirliğiyle Gazze'de etnik temizlik yapma ve Filistinlileri vatanlarından sürme amacı taşıyan tehlikeli ve suç teşkil eden komployu kınayarak, bu insanlık dışı planın tüm uluslararası ilke ve yasalara aykırı olduğunu belirtti ve uluslararası toplumun buna güçlü bir şekilde karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Irakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanları ile yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, Gambiya'nın bu teşkilatın dönem başkanı olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Acil Toplantısı'nın en kısa sürede düzenlenmesi için çaba göstermesini istedi.

Gambiya Dışişleri Bakanı ise, Filistin meselesine gösterdiği ilgiden dolayı İran İslam Cumhuriyeti'e teşekkür ederek, İran dışişleri bakanlığının İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerinin dışişleri bakanlarının acil toplantısını düzenleme önerisini memnuniyetle karşıladığını belirtti.