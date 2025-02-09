İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 6.İran Metanol Semineri'nde yaptığı konuşmada, "Mevcut durumdan doğru bir şekilde çıkmak, bu durumu doğru bir şekilde anlamayı gerektiriyor. Halkımıza karşı zalimce yaptırımlar uygulanmış ve bu yaptırımlar İran'ın ekonomik gelişimi önünde büyük bir engel oluşturuyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, "Bu yaptırımlara karşı iki görevimiz var; birincisi, yaptırımları engellemektir ve bu, diğerleriyle müzakere ve işbirliği yapmamız gerektiği anlamına gelir. Diğer görevimiz ise bu yaptırımları etkisiz hale getirmektir, burada artık kendimize güvenmemiz gerekiyor ve bu görev bizim için daha önceliklidir" ifadesini kullandı.

Irakçi, yaptırım uygulayanları umutsuz bırakmak gerektiğini belirterek, "Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi kamu görevidir" diye kaydetti.

Bakanı Irakçi ayrıca, "Yaptırımların kaldırılması müzakere gerektirir, ancak maksimum baskı politikası altında değil. Müzakere, zayıf bir konumdan yapılmamalıdır çünkü o zaman buna müzakereden çok teslimiyet denir. Biz asla böyle bir şekilde müzakere masasına oturmayız" ifadelerinde bulundu.

Müzakerelerin akıllıca olması gerektiğine vurgu yapan Irakçi, "İran asla müzakere masasını terk etmemiştir ve terk etmeyecektir. Nükleer anlaşma deneyimi, ABD'nin sözünde durmadığını gösterdi ve İran, bu tür bir ihlali tekrar etmesine izin vermeyecek. İran, aynı zamanda yeni yaptırım kararlarını imzalayan bir ülkeyle müzakere yapmak istemiyor" şeklinde konuştu.