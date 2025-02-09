Trump: İran ile anlaşma yapmak istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği demeçte İran hakkında "İran ile nükleer silahsızlanma konusunda bir anlaşma yapmak istiyorum. Bunu ağır bombardıman yapmaya tercih ederim… Kimse ölmek istemez.” dedi.

Trump, İran ile olası müzakerelerin ayrıntılarını açıklamaktan kaçınarak, "Bir bakıma, onlara ne söyleyeceğimi sizinle paylaşmak istemiyorum. Biliyorsunuz, bu pek akıllıca olmaz." ifadelerini kullandı.

Trump sözlerine şöyle devam etti: "Onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyebilirim ve umarım şu anda akıllarından geçeni yapmamaya karar verirler. Bence gerçekten mutlu olacaklar."

Trump, bu anlaşmaya karşılık İran'a ne teklif edeceği sorulduğunda ise, "Bunu söyleyemem çünkü hoş olmaz. Ama onları bombalamayacağım.” yanıtını verdi.

Putin ile Ukrayna savaşı hakkında görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını da açıklayan Trump, "Putin, savaş meydanında insanların öldüğüne önem veriyor ve artık kimsenin ölmesini istemiyor" dedi.

Ukrayna'daki savaşın kendisi başkan olsaydı asla başlamayacağını yineleyen Trump, "Bu savaş bir felaket. bir an önce bitirmek istiyorum" şeklinde konuştu.