İran'ın küresel nanoteknoloji pazarındaki önemli rolü

İran Nano ve Mikro Teknolojileri Kurumu Sekreteri Emad Ahmedvend, Mehr Haber Ajansı’na verdiği röportajda, "İran, nanoteknoloji ürünleri ihracatında çeşitli ülkelerle işbirliği yapmaktadır ve inşaat, tekstil ve ekipman sektörlerinde sırasıyla 21, 20 ve 18 ülke ile işbirliği yapmaktadır" dedi.

Ahmedvend, Irak'ın, nanoteknoloji ürünlerinin ihracatında sabit bir pazar olduğunu ve inşaat, enerji ve tarım sektörleri dışında tüm sanayi alanlarında İran’ın en önemli ihracat pazarı olduğunu söyledi.

Ahmedvend, İnşaat sektöründe ise en fazla ihracatın Irak, Afganistan ve Gürcistan'a yapıldığını belirtti.

Nano malzemeler alanında Hindistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başlıca ihracat pazarları olduğunu ifade eden Ahmedvend, kimyasal malzemelerde ise Çin ve Hindistan’ın sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Petrol ve petrokimya sektöründe ise Rusya’nın birinci, Türkiye’nin ise ikinci sırada yer aldığını ifade eden Ahmedvendi, “Optoelektronik ve tarım sektörlerinde ise ürün çeşitliliği daha az olup, bu iki alandaki nanoteknoloji ürünleri yalnızca iki ülkeye ihraç edilmektedir” diye kaydetti.

Ahmedvend, 2024 yılı itibariyle, Rusya, ABD, İngiltere, Çin, Güney Kore ve Almanya gibi gelişmiş ülkelere 1 milyon dolardan fazla nanoteknoloji ekipmanı ihraç edildiğini de duyurdu.

Nano ve Mikro Teknolojileri Kurumu Sekreteri ayrıca, uluslararası işbirliklerini geliştirmek amacıyla Nanoteknoloji Kurumu’nun yürüttüğü çalışmalara değinerek, “Farklı ülkelerin üniversiteleri, teknoloji ve araştırma merkezleri ile işbirliği anlaşması imzalanması, BRICS ileri malzemeler ve nanoteknoloji çalışma grubuna üyelik, Olimpiyatın daimi sekreteryası olarak Uluslararası Nanoteknoloji Olimpiyatı'nın (INO) yürütme komitesini yönetimi, İran takımının Malezya'da düzenlenen ikinci Uluslararası Nanoteknoloji Olimpiyatı'nda birincilik kazanması, İran’ın, uluslararası ISO standartları oluşturma sürecine öncülük elde etmesi ve 15. Uluslararası Nanoteknoloji Fuarı'na sekiz farklı ülkeden firma temsilcilerine ev sahipliği yapması, İran merkezli farklı ülkelerin diplomatik temsilcilerine yönelik sergiyi ziyaret etmek üzere gezi düzenlenmesi, nano bilime dayalı firmaların Kore, Çin ve Japonya'daki nano sergilerine ziyaret turu düzenlenmesi 2024 yılında alınan en önemli önlemler arasında yer alıyor” ifadelerinde bulundu.