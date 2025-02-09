İran, yeni teknolojiler alanında dünya sıralamasında ilk 10'da yer alıyor

İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi üyesi ve İslami Mühendisler Camiası genel Sekreteri Muhammedrıza Bahoner Mehr Haber Ajansı’nda düzenlediği basın toplantısında, İran’ın nükleer, nano ve biyo bilimler alanındaki yeni teknolojilerde dünya sıralamasında ilk 10'da yer aldığını belirtti.

Bahoner, “Tahran'da bir dönem hastaneler Bangladeşli, Pakistanlı ve Hintli doktorlarla doluydu ve devrim sırasında Asya'da sağlık endeksinde ikinci sıradayken, şimdi Dünya Örgütü'nün raporuna göre 70 ülke arasında 3 veya 4'üncü sıradayız” dedi.

İslami Mühendisler Camiası genel Sekreteri Bahoner, “Şu anda ülkede uzmanlık alanlarında en iyi doktorlarımız var ve bunların bazıları Avrupa'da İran'dan bile daha ünlü. İran'ın 31 ilindeki hastanelerde organ nakli olanağı bulunuyor” ifadelerinde bulundu.