İran'ın Çin'e petrol ihracatı arttı

Amerikan haber ajansı, İran’dan Çin’e petrol akışının bu ay başında, ABD yaptırımlarına bağlı lojistik engellerin aşılmasının ardından arttığını bildirdi.

İran’dan gelen ticaretçiler, Bloomberg’e yaptıkları açıklamada, Çin’e petrol ithalatındaki iyileşmenin alternatif alıcı terminalleri kullanılarak sağlandığını belirtti.

Enerji veri şirketi “Kepler”ın ilk verilerine göre, Şubat ayında günlük ithalat 1.74 milyon varile ulaşarak, Ocak ayına kıyasla %86 oranında bir artış yaşandı. Bu, geçen Ekim ayından itibaren Çin’e yapılan en yüksek petrol ithalatı oldu.

Çin, İran’ın en büyük ham petrol alıcısı konumunda olup, İran petrolünün çoğu bağımsız ve küçük rafineriler tarafından satın alınıyor.

Bloomberg’in raporuna göre, bu artış, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile çelişiyor. Mnuchin, ABD’nin İran’ın petrol ihracatını sınırlamayı hedeflediğini ve Çin ile Hindistan’ın yaptırıma rağmen petrol satın almasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.