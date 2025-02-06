İran'ın savunma gücü bölge ülkeleri için tehdit değil

İran'ın geliştirdği çok amaçlı İHA taşıyıcı savaş gemisi ''Şehit Bakıri'' bu sabah düzenlenen törenle Devrim Muhafızları Donanması'na teslim edildi.

Törene İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri ve askeri yetkililer katıldı.

Tören sırasında konuşan Tümgeneral Bakıri, ''Bu gemi mobil askeri üs olarak uluslararası sularda da görev yapabilir ve ülke çıkarlarını tehditlere karşı savunabilme kapasitesine sahiptir.'' dedi.

''İran'ın savunma gücü bölge ülkeleri için bir tehdit değil'' diyen Tümgeneral Bakıri, İran'ın uluslararası hukuka uygun olarak deniz sınırlarını savunma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Tümgeneral Bakıri, son günlerde İran Donanması'na ait 4 savaş gemisinin BAE'ye demir attığını belirterek, ''Komşularımızla ve bölgedeki birçok ülkeyle ilişkilerimiz gelişiyor. Bu ilişkilerin güvenliğini İran Silahlı Kuvvetleri garanti ediyor.'' diye konuştu.