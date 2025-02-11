Rusya: Avrupa’nın İran’a karşı yaptırım uygulama hakkı yok

Zaharova, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği özel röportajda, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a yönelik uluslararası yaptırımları geri getirme tehdidinde bulunduğunu hatırlatarak, "Bu mekanizma, yalnızca İran’ın nükleer anlaşmayı ihlal etmesi durumunda devreye girecek şekilde oluşturulmuştu. Ancak ilk ihlal eden taraf ABD oldu" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın bu tür tek taraflı adımları hukuka aykırı bulduğunu vurgulayan Zaharova, "ABD’nin 2018’de anlaşmadan çekilmesi ve ardından Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, nükleer anlaşmanın çöküşüne neden oldu. Şimdi aynı ülkeler, İran’ı suçlamaya çalışıyor" dedi.

Batılı ülkelerin İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerini bir tehdit gibi göstermeye çalıştığını belirten Zaharova, "İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sürdürüyor ve nükleer taahhütlerini yerine getiriyor. Ancak Batı, İran’a karşı saldırgan bir tutum benimseyerek, kendi yükümlülüklerini ihlal ettiğini örtbas etmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Avrupa’nın da İran’a karşı yaptırım uygulama hakkı yok"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin başlattığı bu sürecin Avrupa’ya da yayıldığını belirterek, "ABD’nin yasa dışı yaptırımları Avrupa ülkelerine de sirayet etti. Şimdi Avrupa da Washington gibi hareket ederek, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını ihlal ediyor" dedi.

Zaharova, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediğine işaret ederek, "Eğer Avrupalılar da ABD gibi hareket edip kendi yükümlülüklerini ihlal ediyorsa, İran’a karşı herhangi bir adım atma hakları yoktur" ifadelerini kullandı.

"Batı, İran’ı yapay bir tehdit olarak gösteriyor"

Zaharova, Batılı ülkelerin İran’ın nükleer programını bahane ederek bölgedeki gerginliği artırmaya çalıştığını belirterek, "Batı, İran’ı sürekli bir tehdit olarak göstermeye ihtiyaç duyuyor. Çünkü bu şekilde kendi başarısız diplomatik girişimlerini ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını ihlal ettiğini gizleyebilir" dedi.

"Nükleer Anlaşma’nın çöküşünden ABD ve Avrupa sorumludur"

Nükleer anlaşmanın çökmesinin sorumlusunun Batı olduğunu söyleyen Zaharova, "Bu durum, ABD ve Avrupa’nın ihlalleri nedeniyle ortaya çıktı. İran, UAEA ile işbirliği içinde olduğunu defalarca kanıtladı ve yükümlülüklerini yerine getirdi" dedi.

Rus yetkili, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının Ekim 2025’te sona ereceğini hatırlatarak, "Bundan sonra İran’ın nükleer programı, yalnızca Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) ve UAEA kapsamındaki düzenlemelere tabi olacak" şeklinde konuştu.