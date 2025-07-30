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30 Tem 2025 18:06

Moskova: İran'ın nükleer tesislerine yönelik yeni bir saldırı tehdidi endişe verici

Moskova: İran'ın nükleer tesislerine yönelik yeni bir saldırı tehdidi endişe verici

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın nükleer tesislerine yönelik yeni saldırılar tehdidinin sürekli dile getirilmesini endişe verici olarak nitelendirdi.

TASS haber ajansının aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran’ın nükleer tesislerine yönelik yeni saldırı tehditlerinin son derece kaygı verici olduğunu söyledi.

Zaharova, “İran’ın nükleer tesislerine yönelik yeni füze saldırıları ve bombardıman tehditlerinin sürekli dile getirilmesi, ciddi şekilde endişe verici” ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca, bu tür tehditlerin sözde nükleer silahların yayılmasını önleme bahanesi altında dile getirilmesinin, bu tehditlerin samimiyetsizliğini daha da artırdığını belirtti.

Üst düzey Rus diplomat, İran’ın nükleer programının barışçıl amaçlı olduğuna dikkat çekerek, “Burada nükleer silahlar hakkında konuşuyoruz. Nükleer tesislerin bombalanması uluslararası alanda sıradan bir olay veya yaygın bir uygulama haline gelmemeli. Bu eylemlerin yol açabileceği felaket boyutundaki riskler ne göz ardı edilebilir ne de haklı gösterilebilir” dedi.

News ID 1929064

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