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14 Şub 2025 22:27

Kılıçdaroğlu ile üç CHP'li siyasetçi, Fahrettin Altun'a tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu ile üç CHP'li siyasetçi, Fahrettin Altun'a tazminat ödeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açtığı davalarda, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve Sibel Özdemir'e tazminat cezasına hükmedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lilere açtıkları davalarda tazminat kazandıklarını duyurdu.

Açıklama yapan avukat Tunç, "CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine müvekkilimiz Sn. Fahrettin Altun adına açtığımız tazminat davasında ilk derece mahkemesi tarafından verilen kısmı kabul kararının istinaf incelemesi neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 30.000 TL manevi tazminata hükmedildi. Karar kesindir" dedi.

Tunç, Kaftancıoğlu'nun 40 bin lira tazminat ödemesine karar verildiğini belirtirken, CHP milletvekili Veli Ağbaba'ya açılan davada, istinaf mahkemesi 3 kuruşluk tazminatı da onadı. 

News ID 1924383

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