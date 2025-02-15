  1. Siyaset
15 Şub 2025 19:50

İran ve Lübnan dışişleri bakanları uçak konusunu görüştü

İran ve Lübnan dışişleri bakanları uçak konusunu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile telefonda görüştü. Görüşmede İran-Lübnan ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Irakçi, Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı Recci'yi tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Görüşmede diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin karşılıklı saygı temelinde geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

İki ülke arasında yaşanan uçak seferleri sorununun da ele alındığı görüşmede taraflar iyi niyetle yapıcı diyaloğa hazır olduklarını dile getirdiler.

Lübnan hükümeti, İran'ın ulusal havayolu şirketi Mahan Air'e ait bir uçağın Tahran'dan Beyrut'a planlanan uçuşuna müsaade etmemişti.

News ID 1924408

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler