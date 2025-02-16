ABD hangi amaçla İran-Lübnan uçuşlarını engellemeye çalışıyor?

Irak’taki Fetih Koalisyonu liderlerinden Uday Abdul Hadi, ABD’nin İran uçaklarının Beyrut Havalimanı’na inişini engelleme kararından sorumlu olduğunu belirtti.

Üç temel sebep nedeniyle bu kararın alındığını savunan Abdul Hadi, bunları şu şekilde sıraladı:

1. Lübnanlı ailelerin ülkelerine dönmesini ve güneyde yerleşmesini engellemek,

2. Lübnan içinde direniş karşıtı iç gerginlikler yaratmak,

3. Lübnanlı iş insanları ve ailelerin İran ile ekonomik bağlarını koparmak.

Kararı “hukuki ve mantıki hiçbir gerekçesi olmayan düşmanca bir adım” olarak nitelendiren Abdul Hadi, uluslararası tarafların İsrail’in Lübnan’daki saldırılarına sessiz kalmasına da tepki gösterdi.

Bu yasak, Lübnan’da halk arasında büyük öfke ve protestolara yol açtı.