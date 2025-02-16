İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irak'a gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İran-Irak 7. Siyasi Diyalog Toplantısına katılmak üzere Bağdat’a gitti.

Taht Revançi, Irak Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran’ın Bağdat Büyükelçisi ve büyükelçilik üyeleri tarafından karşılandı.

İran-Irak siyasi görüşmeleri, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahrululüm ve Taht Revançi’nin başkanlığında Bağdat’ta düzenlenecek.

Taht Revançi ayrıca, IKBY’ye de geçerek Kürt yetkililerle temaslarda bulunacak. Bu, İran Dışişleri Bakanlığı’nın siyasi işlerden sorumlu bir yetkilisinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki son gelişmeler, İran Cumhurbaşkanı’nın Irak ziyareti kapsamında yapılan anlaşmaların takibi ve bölgesel-konjonktürel gelişmeler ele alınacak.