İran Meclisi'nde "döviz piyasası dalgalanmaları" ele alınacak

İran Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Abbas Papizade, "Döviz piyasasında yaşanan ciddi dalgalanmalar, son dönemdeki gelişmeler ve Meclis’in hükümetin performansına yönelik sert eleştirileri nedeniyle, yarın Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Merkez Bankası Başkanı Ferzin ve Ekonomi Bakanı Hemmeti'nin katılımıyla kapalı bir oturum düzenlenecek." dedi.

Toplantının gündemi hakkında bilgi veren Papizade, şunları söyledi: "Bu oturumda, özellikle son iki ayda, özellikle de son 10 günde döviz piyasasında yaşanan dalgalanmaların nedenleri, döviz piyasasının nasıl yönetileceği ve halkın geçim koşullarının iyileştirilmesi için hükümetin hangi adımları planladığı ele alınacak."

Papizade ayrıca, Ekonomi Bakanı Hemmeti’nin görevden alınması için bazı milletvekillerinin verdiği gensoru talebine de değinerek, "Ekonomi Bakanı'nın görevden alınması talebi, Ekonomi Komisyonu'nun gündeminde ve çok sayıda milletvekilinin ortak talebidir. Bu nedenle yarınki kapalı oturum, gensoru sürecini doğrudan etkileyecek. Eğer hükümet, döviz piyasası ve halkın geçim sıkıntısı konusunda Meclis'i tatmin edici bir yanıt vermezse, Ekonomi Bakanı’nın görevden alınması süreci hızlanacaktır."